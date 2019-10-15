Oyunu ve mücadeleyi beğenmediğini vurgulayan ve isim vermeden bazı futbolcularını suçlayan Galatasaray'ın teknik patronu, değişim sinyali de vermiş ve "Olacakları yakında göreceksiniz" demişti. İşte bu sözlerin hayata geçirileceği sınav Sivasspor maçı.

KULÜBE HAZIR

Terim'in gerek yoğun maç trafiğinden gerekse performansa dayalı olarak rotasyona gitmesi beklenirken kesilecek isimlerle de bütün takıma "Kimse vazgeçilmez değil" mesajı verilecek. Gençlerbirliği maçındaki oyuna bakılırsa, Mariano, Babel ve Feghouli gibi oyuncular kulübeye daha yakın görünüyor. Millî arada yedek oyuncularla yakından ilgilenen Terim'in Emre Mor, Ömer Bayram, Şener ve Adem Büyük'e şans verebileceği ifade ediliyor.