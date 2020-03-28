İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim hastanede de boş durmuyor! İşte Terim'in karantina günleri
Spor

Fatih Terim hastanede de boş durmuyor! İşte Terim'in karantina günleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karantina günlerini boş geçirmiyor ve takımı takip ediyor. Oyuncularının antrenman verilerini günlük olarak talep eden Terim, ekibinden detaylı analiz raporları isteyip bunları tek tek inceliyor.

28 Mart 2020 Cumartesi 18:23 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 18:23
ABONE OL

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüsle mücadelesine hastanede karantina altında devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, hastanedeki vaktini ise boşa harcamamaya kararlı.

66 yaşındaki teknik adam, günlük olarak oyuncularının antrenman verilerini takip ediyor. Ekibinden her gün detaylı analiz raporları isteyen Terim, tüm takımının ne yaptığını, ailelerinin sağlığındaki son durumu bilmek istiyor.

Fatih hocanın taktik analizler yapmaya da devam ettiği ve kendisini lig en kısa sürede tekrar başlayacakmış gibi hazır tutmaya çalıştığı öğrenildi. 

(Fanatik)

Başkan Erdoğan MİT Başkanı Fidan ile görüştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası
'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu

Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde
Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde

Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.