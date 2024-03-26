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Spor

Fatih Terim hayran kaldı! Gözü Fenerbahçeli genç yıldızın üstünde

Fatih Terim, Fenerbahçe'de forma giyen genç yıldıza hayran kaldı. Fenerbahçe U19 Takımı ile Panathinaikos U19 takımının karşılaştığı özel maçı izleyen Fatih Terim, Mehmet Can Gülerer'i çok beğendi. İşte detaylar...

Fanatik26 Mart 2024 Salı 11:40 - Güncelleme:
Fatih Terim hayran kaldı! Gözü Fenerbahçeli genç yıldızın üstünde
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Fenerbahçe U19 Takımı, Yunanistan'da Panathinaikos U19'la özel bir maçta karşı karşıya geldi. Semih Şentürk'ün çalıştırdığı Fenerli gençler görücüye çıkarken müsabakayı Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim de izledi. Deneyimli teknik adamın, sarı-lacivertlilerin genç yıldızını performansından dolayı çok beğendiği belirtildi.

PANATHİNAİKOS KAZANDI

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Suudi Arabistan Futbol Federasyon tarafından 17 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Al Abtal Turnuvası'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Panathinaikos ile karşılaştı. Müsabaka 3-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

FATİH TERİM MAÇI İZLEDİ

Oynanan karşılaşmayı Fatih Terim ve Semih Şentürk birlikte takip etti.

GENÇ YILDIZI BEĞENDİ

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki stoperi Mehmet Can Gülerer'i bu maçtaki performansından dolayı çok beğendiği belirtildi.

Daha önce de Bulgaristan ve İspanya'da da düzenlenen turnuvalarda Lille ve Antwerp gibi Avrupa kulüplerinin scoutlarını peşine takan başarılı stoper, sezon boyunca İsmail Kartal tarafından da A Takım idmanlarında değerlendirilmişti.

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