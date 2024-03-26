Fenerbahçe U19 Takımı, Yunanistan'da Panathinaikos U19'la özel bir maçta karşı karşıya geldi. Semih Şentürk'ün çalıştırdığı Fenerli gençler görücüye çıkarken müsabakayı Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim de izledi. Deneyimli teknik adamın, sarı-lacivertlilerin genç yıldızını performansından dolayı çok beğendiği belirtildi.

PANATHİNAİKOS KAZANDI

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Suudi Arabistan Futbol Federasyon tarafından 17 takımın katılımıyla düzenlenen Uluslararası Al Abtal Turnuvası'ndaki dördüncü maçında deplasmanda Panathinaikos ile karşılaştı. Müsabaka 3-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

FATİH TERİM MAÇI İZLEDİ

Oynanan karşılaşmayı Fatih Terim ve Semih Şentürk birlikte takip etti.

GENÇ YILDIZI BEĞENDİ

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim sarı-lacivertlilerin 18 yaşındaki stoperi Mehmet Can Gülerer'i bu maçtaki performansından dolayı çok beğendiği belirtildi.

Daha önce de Bulgaristan ve İspanya'da da düzenlenen turnuvalarda Lille ve Antwerp gibi Avrupa kulüplerinin scoutlarını peşine takan başarılı stoper, sezon boyunca İsmail Kartal tarafından da A Takım idmanlarında değerlendirilmişti.