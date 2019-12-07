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Fatih Terim: Hep bir eksilme oldu bizde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'u tek golle yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Sarı-kırmızılı takımın tek golle kazanmasıyla ilgili konuşan Fatih Terim "Bu defa bizi herkesin hoşgörmesi lazım. 1-0'dan o kadar çok 1-1 oldu ki, buradaki bir hata bize pahalıya patlardı, bu açıktı. Oyuncuların bazı hatalarını hoş görüyoruz. Genel olarak güzel bir maç oldu. Bir dakikada üç pozisyon verdik. Biz de zaman zaman hem iyi top kazandık, hem iyi çıktık ve pozisyonlar bulduk. Kaçırdı, kurtardı bunlara bakmadan 3 puanı almak önemliydi çünkü iş kritik noktadaydı. Her geçen gün daha iyi olmalıyız, inşallah bunun üstüne koyacağız." dedi.

FATİH TERİM'İN İSYANI

Bu sezon çok fazla sorun yaşadıklarını söyleyen Fatih Terim "Bir gün kafayı kaldırmadık ki.. Falcao'yu fiziğe getir, Seri düştü acaba Taylan halleder mi? Hep bir eksilme oldu bizde. Santrafor oynatıyoruz, santrafor değil, stoper oynuyoruz stoper değil. Allah'a şükür buna rağmen iyi şeyler yaptık. Tam takım olduğumuzda inanıyorum ki daha iyi işler yapacağız." diye konuştu.

"Sakatlanan Adem Büyük ile konuştunuz mu?" sorusunu yanıtlayan Fatih Terim "Adem Büyük ile henüz konuşmadım. Yayıncı kuruluşa geleceğiz, sonra basın toplantısı, yoksa ceza yiyoruz. Adem'in de sakatlanmasını istemem. En olmayan yer yani." ifadelerini kullandı.

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