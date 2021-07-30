Star.com.tr 30 Temmuz 2021 Cuma 18:45 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 18:49

Galatasaray'da yeni yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken gündeme Romanyalı genç yıldız adayı Olimpiu Morutan gelmişti. Romanya basınının aktardığı haberde sarı kırmızılılar Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kulübü Steaua Bükreş ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katacak.

10 MİLYON EURO BONSERVİS



Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, son görüşmelerde 8 milyon euro teklif eden Galatasaray'a Olimpiu Moruțan için 10 milyon euro cevabını verdi.

FATİH TERİM'DEN OLİMPİU MORUȚAN'A ÖVGÜ SÖZLER



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, düzenlediği basın toplantısında Olimpiu Morutan'ın beğendiği bir futbolcu olduğunu belirtmişti. Terim, "Morutan çok iyi bir futbolcu, onu çok seviyorum. Galatasaray'ı reddedeceğini düşünmüyorum. Kardeşleri Hagi, Popescu, Illi'e gibi şov yapan türden bir oyuncu. Galatasaray'ın ne yapacağını 1 Eylül'e kadar göreceksiniz." demişti.

Galatasaray bir diğer Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu 6,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.