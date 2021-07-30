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Spor

Fatih Terim ısrarla istemişti! Galatasaray Olimpiu Morutan transferini bitirdi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 10 numara arayışları devam ederken Fatih Terim, Romanyalı futbolcu Olimpiu Morutan'ın takıma kazandırılmasını istemişti. Galatasray genç yıldız adayı Olimpiu Morutan ile anlaşmaya vardı. Steaua Bükreş'in 10 milyon euro istediği Morutan için Galatasaray son olarak 8 milyon euro teklif etti.

Star.com.tr30 Temmuz 2021 Cuma 18:45 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 18:49
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Galatasaray'da yeni yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken gündeme Romanyalı genç yıldız adayı Olimpiu Morutan gelmişti. Romanya basınının aktardığı haberde sarı kırmızılılar Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı. Oyuncunun kulübü Steaua Bükreş ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katacak.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, son görüşmelerde 8 milyon euro teklif eden Galatasaray'a Olimpiu Moruțan için 10 milyon euro cevabını verdi.

FATİH TERİM'DEN OLİMPİU MORUȚAN'A ÖVGÜ SÖZLER

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, düzenlediği basın toplantısında Olimpiu Morutan'ın beğendiği bir futbolcu olduğunu belirtmişti. Terim, "Morutan çok iyi bir futbolcu, onu çok seviyorum. Galatasaray'ı reddedeceğini düşünmüyorum. Kardeşleri Hagi, Popescu, Illi'e gibi şov yapan türden bir oyuncu. Galatasaray'ın ne yapacağını 1 Eylül'e kadar göreceksiniz." demişti.

Galatasaray bir diğer Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'yu 6,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Star.com.tr

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