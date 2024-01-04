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Spor

Fatih Terim: İyi bir başlangıç yaptık

Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, ligde PAS Giannina karşısında 2-0'lık skorla ilk galibiyetini aldı. Deneyimli antrenör, karşılaşmanın ardından konuştu.

4 Ocak 2024 Perşembe 00:55 - Güncelleme:
Fatih Terim: İyi bir başlangıç yaptık
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Panathinaikos'un başında çıktığı ilk maçta PAS Giannina karşısında 2-0'lık galibiyet elde eden Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Terim, "Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve oyuncularımı performanslarından dolayı tebrik ediyorum. İyi bir başlangıç yaptık ve gelişeceğiz. Bir süredir buradayım ama oyuncularım iyi oynadı." dedi.

Taraftarlara mesaj gönderen Terim, "Çok az birlikte çalıştık ama 3 puan aldık. Panathinaikos taraftarları bu akşam mutlu olmalı ve biz de daha iyi olmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

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