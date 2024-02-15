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Spor

Fatih Terim: İyi bir karakter gösterdik

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, PAOK'u kupada 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

15 Şubat 2024 Perşembe 01:22 - Güncelleme:
Fatih Terim: İyi bir karakter gösterdik
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Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim, Yunanistan Kupası yarı final maçında 1-0 galip gelinen PAOK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim maçı yorumlayarak, "Oyunun büyük bölümünde kontrol bizdeydi. Kırmızı kartlardan sonra oyunu değiştirmek mantıklıydı. O ana kadar sanki kendi sahamızda oynuyormuşuz gibi çok rahattık.' dedi.

Sözlerine devam eden tecrübeli antrenör, 'İyi bir karakter gösterdik. Sonuç istediğimiz gibi oldu ve bundan dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Panathinaikos ile PAOK, 21 Şubat'ta Panathinaikos'un ev sahipliğinde rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

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