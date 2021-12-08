İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2021 Çarşamba / 4 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6416
  • EURO
    15,4124
  • ALTIN
    783.734
  • BIST100
    2003.59
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim Lazio maçı kamp kadrosunu belirledi
Spor

Fatih Terim Lazio maçı kamp kadrosunu belirledi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son haftasında yarın deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

AA8 Aralık 2021 Çarşamba 10:38 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 10:38
ABONE OL

Karşılaşma için Roma'ya gidecek sarı-kırmızılı takımda yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Cicaldau, sakatlığı bulunan Sasha Boey, henüz hazır olmayan Arda Turan ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Lazio maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.