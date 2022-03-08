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Spor

Fatih Terim net konuştu! ''Galatasaray'a bir daha gelirsem...''

Fatih Terim, sarı kırmızılı kulübün genç üyeleriyle yaptığı sohbette 'Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim' açıklamasında bulundu.

Akşam8 Mart 2022 Salı 12:02 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 12:02
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Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde Rumeli Kavağı'nda genç üyelerle yediği yemeğin yankıları devam ediyor. Başkan adaylığı konusunda bir hamle içinde olduğu iddia edilen Terim'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

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Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Fatih Terim, genç üyelerle yaptığı sohbet sırasında "Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim" ifadelerini kullandı. Terim bu açıklama ile önceliğinin teknik direktörlük olduğunu da net olarak ortaya koymuş oldu.

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Öte yandan deneyimli teknik adam Fatih Terim kendisi görevden alan Başkan Burak Elmas'a tepkili olduğunu da bu sohbet toplantısında dile getirdi.

Bu sözlerin ardından Fatih Terim'in 12 Mart'taki Divan Kurulu toplantısında konuşup konuşmayacağı da merak konusu oldu.

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