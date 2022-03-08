Akşam 8 Mart 2022 Salı 12:02 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 12:02

Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde Rumeli Kavağı'nda genç üyelerle yediği yemeğin yankıları devam ediyor. Başkan adaylığı konusunda bir hamle içinde olduğu iddia edilen Terim'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

Domenec Torrent gönderilirse faturası ağır olacak! Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Fatih Terim, genç üyelerle yaptığı sohbet sırasındaifadelerini kullandı. Terim bu açıklama ile önceliğinin teknik direktörlük olduğunu da net olarak ortaya koymuş oldu. Efsane başkana veda! Burak Elmas ve Fatih Terim detayı... Öte yandan deneyimli teknik adam Fatih Terim kendisi görevden alan Başkan'a tepkili olduğunu da bu sohbet toplantısında dile getirdi.

Bu sözlerin ardından Fatih Terim'in 12 Mart'taki Divan Kurulu toplantısında konuşup konuşmayacağı da merak konusu oldu.