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Fatih Terim Real maçı 11'ini kara kara düşünüyor

Sivasspor maçını güç bela kazanan Galatasaray'ın Real Madrid karşısında göstereceği performans merak ediliyor.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Dün akşam Sivasspor karşısında 3 gol bulmasına rağmen 10 kişi kalan diri rakibi karşısında kalesinde 2 gol gören Galatasaray’da işler pek de iyi gitmiyor.
 
'DOYMUŞ VE KONTRATI SAĞLAM OYUNCU İSTEMİYORUM'
 
Gençlerbirliği maçından sonra bazı futbolcularına mesaj veren Fatih Terim’in eldeki mevcut kadroyla krizi kolay kolay aşamayacağı öngörülürken, takımın Real Madrid karşısında sergileyeceği performans ise merakla bekleniyor. Doymuş ve kontratı sağlam olan oyunculardan beklenen verimi alamayan başarılı teknik adamın ‘B’ ve ‘C’ planlarını devreye sokacağı düşünülürken bu oyuncuların üzerine kadroda 5 tane de kiralık ismin bulunması olayları karmakarışık bir hale getiriyor.
 
BELHANDA'YA YUNUS AKGÜN MESAJI
 
Feghouli, Nagatomo, Mariano gibi futbolcuların yerlerini Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Emre Mor ve Emre Taşdemir’le doldurduğu görülen Fatih Terim’in, yaşanan kaos içerisinde Real Madrid karşısına çıkacağı 11 kafalarda soru işareti bırakırken, dün oynadığı futbolla zaman zaman taraftarların öfkesine uğrayan Belhanda’nın verilen mesajı tam olarak almadığı anlaşıldı. Sivasspor karşısında Ömer Bayram, N’Zonzi ve Andone’den tam olarak istediğini alan teknik heyetin Babel – Emre Mor – Şener Özbayraklı’yı beğendiği öğrenilirken, takımın Ocak ayında yine radikal değişikliklere gideceği belirtildi.

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