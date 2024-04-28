İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2024 Pazar / 20 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim resmen yıkıldı! Şampiyonluk zora girdi
Spor

Fatih Terim resmen yıkıldı! Şampiyonluk zora girdi

Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu 34. haftasında Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 mağlup oldu. Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, bitime 2 hafta kala zirvenin 4 puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

28 Nisan 2024 Pazar 22:37 - Güncelleme:
Fatih Terim resmen yıkıldı! Şampiyonluk zora girdi
ABONE OL

Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu 34. hafta maçında Panathinaikos ile Aris karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Aris 1-0'lık skorla kazandı.

Aris'e galibiyeti getiren golü 2. dakikada Alvaro Zamora kaydetti.

ŞAMPİYONLUK MUCİZELERE KALDI

AEK maçının ardından üst üste ikinci kez mağlup olan Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, bitime 2 hafta kala zirvenin 4 puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Aris ise 5 maçlık talibiyet hasretini bitirdi ve 52 puana yükseldi.

SAMET AKAYDİN, HATASI SONRASI KADRODA YOK

AEK maçında yaptığı hatayla gündeme gelen Samet Akaydin, maç kadrosunda yer almadı. Panathinaikos'un stoper ikilisi ise Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Willian Arao ve Trabzonspor'un eski stoperi Vitor Hugo oldu.

Panathinaikos'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Tasos Bakasetas ise maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

SON İKİ HAFTA RAKİPLER ZORLU

Panathinaikos, gelecek hafta PAOK'a konuk olacak. Fatih Terim'in öğrencileri son hafta ise Olympiakos'u ağırlayacak.

Aris ise Lamia'ya konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.