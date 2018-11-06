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Fatih Terim Schalke'yi hızlı hücumcularıyla vuracak

Galatasaray'da Fatih Terim, Schalke deplasmanı öncesi tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu. Alman ekibinin tüm zayıf noktalarını belirleyen Terim, ağır Schalke savunmasını, Rodrigues, Onyekuru ve Sinan gibi hızlı hücumcularla geçmeyi hedefliyor.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke maçı öncesi tüm planlarını 3 puan üzerine kurdu. İstanbul’daki ilk maçta yapılan hatalardan ders çıkaran tecrübeli hoca, Alman ekibinin tüm zayıf noktalarını belirledi.

Yeni kurgu, Schalke’nin ağır savunması üzerine yapıldı. Terim, kanatlarda Onyekuru ve Rodrigues, ileri uçta da Sinan Gümüş’ün hız ve tekniğinden faydalanmak isteyen tecrübeli hoca, Belhanda’nın savunma arkasına göndereceği pasların önemine dikkat çekti.

Savunmaya özel uyarılar

Ndiaye ve Donk’la orta sahayı tutmak isteyen Terim, savunma beklerinden de hiç korkmadan hücuma destek vermelerini bekliyor.

Savunma hattına da Schalke’nin hızlı hücumcularına karşı dikkatli olmaları gerektiğini anlatan Terim’in üzerinde durduğu bir başka konu da duran toplar. Galatasaray’ın son taktik provasında bu yönde çalışmalar yaptığı gelen haberler arasında.

Beraberlik bile istemiyor

Terim, Schalke karşısında alınacak 1 puanın, gruptaki iddiayı sürdürmesine karşın, bu maçta ne pahasına olursa olsun 3 puan için mücadele edeceklerini takımına aktardı.

İstanbul’daki maçta kaybedilen 2 puanın, zirve yarışında kendilerine sıkıntı yarattığını kaydeden Terim, Almanya’da bu kaybın telafi edilmesini bekliyor.

Aslan pusuya yattı

Cim Bom’da Schalke maçının son taktik provası, dün akşam Veltins Arena’da yapılan antrenmanla tamamladı. Son idmanda karşılaşmanın taktik provası üzerinde duruldu.

Teknik patron Fatih Terim, antrenman sonrası oyuncularıyla bir motivasyon konuşması gerçekleştirdi.

Cim Bom’da 4 eksik var

Galatasaray’da Eren Derdiyok ve Fernando, sakatlıkları nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmedi.

İlk yarıyı kapatan Emre Akbaba ile akciğer sönmesi teşhisi konulan Nagatomo da, İstanbul’da kalan diğer isimlerdi.

Schalke'de 2 sakat

Ev sahibi Schalke’de Teuchert ve Mendyl, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yok.

As kaleci Fahrmann, Oczipka ve Riether de büyük ihtimalle forma giyemeyecek.

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