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Spor

Fatih Terim: Taraftarın dönüşü bizim için önemli

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Lazio maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

16 Eylül 2021 Perşembe 19:43 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 19:43
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk grup maçında İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, "Taraftarın dönüşü bizim için önemli" derken "Onların önünde oynamak bizi motive etmiştir, itici güç olmuşlardır. Buraya dönmeleri çok güzel. İyi bir kadroyla oynayacağız, güçlü bir takım. Ali Sami Yen'de Galatasaray'ın neler yapabileceğini biliyoruz. İnşallah onları mutlu edeceğiz bugün." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrası ilk kez 11'de başlayan Marcao için de konuşan tecrübeli hoca "Hiç yaşanmasını istemediğimiz bir olaydı, cezasını çekti. Taraftarın ona gösterdiği ilgi çok hoş ve güzel." dedi.

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