26 Eylül 2021 Pazar 21:24 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 21:24

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Galatasaray-Göztepe maçına Göztepe'nin attığı gol ve sonrasında yaşananlar damga vurdu. Teknik direktör Fatih Terim, golün ardından bir taraftarla tartıştı.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Golden hemen sonra tribündeki bir grup Luyindama'yı ıslıkladı. Bu hareketin ardından bazı taraftarlar da ıslıklayanlara tepki gösterdi.

Topu ayağına aldığında ıslıklanan tecrübeli oyuncuya arkadaşları moral vermeye çalıştı. Tribünler top kayıpları yapan Annholt'u da ıslıkladı.

FATİH TERİM İLE TARAFTAR ARASINDA TARTIŞMA

Ndiaye'nin golünden sonra Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, arka bölümündeki tribünden bir taraftarla kısa süreli münakaşaya girdi.

İdari menajer Mert Çetin araya girip yatıştırdı. Fatih Terim, devre arasının bitimi ile tünele girerken o bölüme doğru el işareti yaparak soyunma odasına gitti.