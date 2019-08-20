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Fatih Terim Topal için kararını verdi

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, uzun süredir boşta olan Mehmet Topal'ı kesin olarak düşünmediğini yönetime bildirmiş, hatta çıkan haberlere de sinirlenmişti. Ancak milli stoper yeniden gündemde.

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Galatasaray, Falcao'yu artık renklerine bağlamak üzere, iş sadece resmi imzaya kaldı. Sarı-kırmızılıların hücum hattında sıkıntısı neredeyse kalmadı. Ama savunma zafiyeti ve orta sahadaki direnç eksikliği can sıkıyor.
 
Nzonzi transferi derin bir oh çektirse de hem o bölgenin hem de savunma merkezinin yedeklenmesi için transfere ihtiyaç duyuluyor... Tam da bu noktada geçtiğimiz günlerde teknik direktör Fatih Terim net bir dille düşünmediğini yönetime ilettiği Mehmet Topal yeniden gündeme geldi.
 
Yönetime güvenen Terim, transfer planlarının gerçekleşeceğini varsayarak Mehmet Topal'ı gündemden çıkarmış, hatta milli futbolcunun Galatasaray yolunda olduğuna dair çıkan haberlere de sinirlenmişti. Fakat tecrübeli teknik adam bu kararını yeniden gözden geçirmeye karar verdi.
 
Yönetim de istiyor
 
Mehmet Topal ile hiçbir kişisel sıkıntısı bulunmayan, millî takımda sürekli kendisine forma veren Fatih Terim, yaşı itibarıyla tecrübeli futbolcuya sıcak bakmıyordu. Ancak Mehmet'in şu an hala iyi bir yedek ve gerektiğinde hem stoperde hem de orta sahada kullanabileceği fikri Terim'in kafasına yattı. 
 
Halihazırda resmi bir girişim olmasa da Mehmet Topal'ın ismi artık transfer listesine yazıldı. Galatasaray'a gelmeye hazır olan millî futbolcu da sarı-kırmızılılardan haber bekliyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Mehmet Topal transferi için çok istekli. Yabancı kontenjanının dolduğu mevcut durumda Mehmet'in Galatasaray'a kazandırılması fikri yönetim kanadına da sıcak geliyor.
 
(Türkiye)

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