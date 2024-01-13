Fatih Terim'i göreve getiren Panathinaikos'ta ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor.

Fatih Terim'in talebi sonrası Samet Akaydin için Fenerbahçe ile görüşen Yunan devi, transferi sonlandırıyor.

Panathinaikos, Samet Akaydin için Fenerbahçe ile her konuda anlaştı.

SDNA'nın haberine göre Samet Akaydin bugün öğlen saatlerinde Atina'ya gidecek ve sağlık kontrollerinin ardından kendisini Panathinaikos'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

SON HEDEF SÜPER LİG'İN ESKİ YILDIZI

Öte yandan sol ayaklı bir stoper transferi daha isteyen Fatih Terim yine tanıdık bir ismi talep etti.

SDNA'nın aynı haberinde Panathinaikos'un sıradaki hedefinin Vitor Hugo olduğu belirtildi.

3 sene Trabzonspor forması giyen Vitor Hugo, 2023 yılında 1.8 milyon euro karşılığında Bahia'ya satılmıştı.