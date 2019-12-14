Fatih Terim: Yine biz kazanacağız!

Kaptan Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk'un takım olarak toplantı yaptıklarını açıklayarak durumu telafi edecekleri yönünde beyanatlarda bulunduklarının hatırlatılması üzerine Fatih Terim "Oyuncuların açıklamasından haberim yok, odamdaydım, şimdi yolda gördüm. Ne açıkladıklarını bilmiyorum. Ne dedilerse, sonra öğreneceğim ve kendileriyle durum değerlendirmesi yapacağım." dedi.

"BU İŞİN SORUMLUSU BENİM"

"Skoru nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Fatih Terim "Skoru nasıl değerlendirelim? Üç gün içerisinde bir maça çıkıyorsunuz, iyi oynuyorsunuz, pozisyonlara giriyorsunuz, 2-0 yapıyorsunuz ve 3 puana yakınsınız. 10 kişiye karşı 2-2 olduğuna göre yapacakbir şey yok. Söylenecek şey, başta ben olmak üzere hatalıyız. Belki değişiklikler de yanlış olabilir. Bu oyunun ne tekniğini, ne taktiğini, ne pozisyonunu konuşmaya gerek yok. durum dururken maçı alıp öbür tarafa vermenin açıklaması olmamalı. Bizim içimizde var da şimdi onlara girmeyelim. Yukarıya daha çabuk yetişip ikinci yarıya hazırlanmayı düşünürken, diğerleri gibi bu maç da yakışmadı. Bir kusur varsa bana aittir." diye konuştu.

TERİM'İ KIZDIRAN SORU

"Galatasaray geçen seneye göre geriye mi gitti?" sorusuna tepki gösteren Fatih Terim "Yeni transferlerimiz de mi geçen seneye oranla geriye gitti? Aması yok doğru soru bu mu? Geçen seneki oyuncularımızın performansında düşüş var. Yeni gelen oyuncuların eski takımlarında ne durumda olduğunu bilmiyorduk." dedi.

"UJFALUSI GELDİ VE DEDİ Kİ..."

Basın toplantısında açıklamalarına devam eden Terim "3 kulvarı kaldıramıyoruz. 2 senenin şampiyonu, son sene bütün kupaların şampiyonu olan bir Galatasaray. Futbol böyle acımasızdır. Ujfalusi içeride, 'ben olsam ölmüştüm, o yüzden antrenörlük yapamam' dedi. Antrenörlük kolay iş değildir. Sorumluluk bana ait. Teknik adamlık böyledir, kazandığınzıda birliktesinizdir, kaybettiğinizde yalnızsınızdır. Bunu bilmeyen, bunu kabullenmeyen teknik adamlık yapmasın." diye konuştu.

FATİH TERİM'İN İLK GÖNDERMESİ!

Basın toplantısında göndermelerde bulunan Fatih Terim "Bazı gazetelerde spor servislerine reklam departmanlarından herhalde telefon gelmiştir. Hepsinin farkındayım. Ben çok şeyler gördüm, pes edecek değilim. Bugünün bu kadar moral bozukluğuna rağmen, tekrardan taraftarla da bir araya gelerek, burada, maçlarda aynı duyguları, aynı hissi taşıyarak düzelmemiz gerekir. Ne yapılması gerekir, bizde mevcut. Gönül isterdi ki kazanalım da öyle konuşalım. Kaybedince bir şeyleri söylemek bize yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

"YİNE KAZANACAĞIZ!"

Galatasaray'ın toparlanacağını söyleyen Terim "Şu gün, şu maçı berabere bitirmek, bir takıma olabilecek en bütük travmadır. Şuraya 2-0 ile gelsek, bazılarınız bana, hoca çok farklı kazanabileceğiniz bir maçı 2-0 bitirdiniz diyecekti. Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Geçen sene, önceki sene kazanmayı nasıl bildiysek, bundan sonra da biliriz, bilmeliyiz, bileceğiz de inşallah." açıklamasını yaptı.

TFF'YE GÖNDERME VE TRANSFER SÖZLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerin harcama limitlerini değiştirmesine gönderme yapan Fatih Terim "Kadromuz bu, yolda giderken kurallar değişiyor ama oyuncu değişmez. Nasıl değişecek? Ocak ayını bekliyorsunuz. Ocak, ocak diyoruz da, orada da birilerini gönderirsek alabiliriz. Ben hiçbir oyuncumu suçlamadım. Teknik, taktik, sistem, oyun içinde faul diye bunları ifade edemezsiniz, hal ve gidiş de vardır bunun içinde, takım olabilme de vardır, bunun içinde aldığınız oyuncunun adaptasyonunun geç olması da vardır. 11'e bakıp, yokum diye bırakıp gideyim var mı? En çok oynayan Nzonzi bizde, hiç teşekkür etti mi? Hiç beklemiyordum ondan, nasıl olacak, ne yapmamız lazım? Yönetmek adına, Galatasaray'a zarar gelmemesi adına belki de daha erken hareket etmeliydik. Yönetiyoruz, en son noktaya geliyor demek ki." dedi.

FALCAO İSYANI, ADEM'E TEŞEKKÜR!

Radamel Falcao'nun sakatlığına da vurgu yapan Terim "Hayatım boyunca ben hiçbir bahaneye sığınmadım ama 15 maçtır santrforsuz oynuyoruz, Adem'den Allah razı olsun, sol taraftan aldık da koyduk. Bu ve buna benzer bir sebep var maalesef. Devre arasında çok daha başka sebeplerle görüşürüz. Umutsuz olsam ben burada olmam. Şöyle bir beyanat veririm; '9 kez durmuşum, 8 defa şampiyon olmuşum, yeter, bir daha olsam ne olur' derim. Benim karamsarlığım, pes etmem mümkün değil.Galatasaraylı gibi oynarız, bu arayı da kapatırız." şeklinde konuştu.

"BİZİM TARAFA DÖNEN RÜZGAR VAR"

Fatih Terim son olarak "Günlerdir aniden bizim tarafa dönen bir rüzgar oldu, burada çok başarılı olanlar var. Bazı yazılanlar gerçek, fakat yalan. Ne demek istediğimi anlatabildim mi?" diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)