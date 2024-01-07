Fatih Terim, Yunanistan'da 2'de 2 yaptı!

Yunanistan Süper Ligi'nin 17. haftasında Panathinaikos ile Panetolikos karşı karşıya geldi. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 2-1'lik skorla kazandı.

Panathinaikos'a galibiyeti getiren golleri 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar kaydetti. Panetolikos'un tek golü 90+2. dakikada eski Konyasporlu Levan Shengelia'dan geldi,

Fatih Terim ile birlikte 2'de 2 yapan Panathinaikos, puanını 40'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Panetolikos'un ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 14 puanda kaldı.

Panathinaikos, gelecek hafta AEK Atina'ya konuk olacak. Panetolikos ise Aris'i ağırlayacak.