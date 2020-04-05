05 Nisan 2020 Pazar 10:32 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 10:32

Hastanede tedavi gördüğü dönemde bile takımla yakından ilgilenen Terim, yaklaşık 2 hafta sonra oyunlarıyla iletişim kurdu. Tecrübeli çalıştırıcı uyarıları, neşeli tavırları ve süreçli ilgili tespitleriyle 40 dakikalık telekonferansa adeta damga vurdu.

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan ve evinde istirahat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, önceki gün futbolcularıyla telekonferans vasıtasıyla görüştü. Hastanede tedavi gördüğü dönemde bile takımla yakından ilgilenen, futbolcularının verilerini takip eden tecrübeli adam 17 gün aranın ardından sarı kırmızılı oyuncularla iletişim kurdu. Oyuncularıyla son olarak 18 Mart’ta Florya’da bir arada olan tecrübeli teknik adam uyarıları, neşeli tavrı, planlama ve süreçle alakalı görüşleri ile 40 dakika süren ‘telekonferans’ zirvesine damga vurdu.

HASTANE SÜRECİYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ



Erken tanı ve teşhis sayesinde tedavisi başarıyla tamamlanan Fatih Terim, futbolcularına sağlık durumu ve hastanede yaşadığı süreçle alakalı bilgi verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, tüm takımın katıldığı telekonferansta futbolcularına 4 önemli nasihatte bulundu:

· Mental olarak ayakta kalın. Pozitif olun. Bu süreç inşallah geçecek.

· Ailenize sahip çıkın. Eşinizin ve çocuklarınızın moralini her zaman yüksek tutun. Demoralize olmayın.

· Her şeyin başı sağlık, bunu asla unutmayın! Evde kalın ve dışarı çıkmayın.

· Kilo almayın! Evdesiniz diye kilo almış şekilde karşıma çıkmayın!

HER TARİHE GÖRE ALTERNATİF HAZIR



Fatih Terim bu uyarıları yaparken sarı kırmızılı futbolculardan beslenme uzmanlarının özel olarak hazırladığı listeye sadık kalmalarını istedi. Performans ekibinin gönderdiği videoların ise her gün uygulanmasını isteyen Terim, futbolcularına fiziksel durumlarını ilk günden itibaren takip ettiğini özellikle belirtti. Tecrübeli teknik adam futbolcularına, Süper Lig’in başlayacağı tarihe göre alternatif planlamaların da hazırlandığını ifade etti. Liglerin oynanması durumunda temmuza kadar süreceğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı “Bu konuda bir endişeniz olmasın. Fizik-performans kadar mental olarak da ayakta kalın” dedi.

YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE!



Galatasaraylı futbolcuların neredeyse tamamı 40 dakikalık telekonferansın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

MUSLERA

· Hepinizi çok özledim. Sahada tekrar bir arada olacağımız anı bekliyorum. Ve her zaman Nagatomo gibi gülümseyin!

FEGHOULİ

· Arkadaşlar kendinize ve ailenize iyi bakın. Sizleri özledim, yakında görüşmek üzere inşallah!

FALCAO

· Onları özlüyorum. Umarım hepinizi ve aileleriniz iyidir. En iyi dileklerimle, yakında görüşürüz Galatasaray!

ÖMER

· Özlemişim hepinizi ailem. Güzel günler gelecek!