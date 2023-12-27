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  • Fatih Terim'den Atina öncesi son açıklama: Söyleyecek çok şeyimiz var
Spor

Fatih Terim'den Atina öncesi son açıklama: Söyleyecek çok şeyimiz var

Yaklaşık iki senenin ardından kulübeye Yunanistan ekibi Panathinaikos ile dönmeye hazırlanan Fatih Terim, Atina'ya gitmeden önce havalimanında konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, 'Hepinizi seviyorum. Söyleyecek çok şeyimiz olacak elbet ama şimdi değil.' ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2023 Çarşamba 11:54 - Güncelleme:
Fatih Terim'den Atina öncesi son açıklama: Söyleyecek çok şeyimiz var
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Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, 1.5 yıllık sözleşmeye imza atmak için Atina'ya gitti.

Deneyimli teknik adam, Atina'ya gitmeden önce havaalanında, "Hepinizi seviyorum. Söyleyecek çok şeyimiz olacak elbet ama şimdi değil." açıklamasını yaptı.

İŞTE FATİH TERİM'İN EKİBİ

Terim'in ekibinde Necati Ateş, Şükrü Hanedar, Mert Çetin, Eray Öztürk ve bir yardımcı antrenör olacak.

PANATHINAIKOS'UN FİKSTÜRÜ ZORLU

Şu an arada olan Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, 3 Ocak PAS Giannina maçıyla geri dönecek. ardından Panetolikos, 10 Ocak Yunanistan Kupası'nda Olympiakos, 14 Ocak'ta AEK, 17 Ocak'ta bir kez daha Olympiakos ve ardından 20 Ocak'ta PAOK, 27'sinde ise bir kez daha Olympiakos ile karşılacak.

3. KEZ YURT DIŞI GÖREVİ

70 yaşındaki teknik adam, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışına çıkmış olacak.

Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı.

O tarihten sonra Milli Takım ve Galatasaray'da görev alan deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'den beri kulüp çalıştırmıyordu.

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