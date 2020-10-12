Fatih Terim'den başkanlık açıklaması

12 Ekim 2020 Pazartesi 19:40 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 19:40

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, beIN Sports ekranlarından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon birçok sıkıntı ile başa çıkmaya çalıştıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, 'İstikrarlı bir oyun anlayışıyla üst üste 2 maçı bile aynı 11'le oynayamadık. Biz bir oyun anlayışı belirleyip, o oyun anlayışına uygun olarak oyuncular değil, elimizdeki imkanları zorlayarak ilk 11’e çıkabilecek oyunculardan bir oyun anlayışı geliştirmek zorundaydık. Satranç dünyanın en önemli strateji oyunu olarak kabul edilir. Geçtiğimiz sezon benim koltuğumda bir strateji oyuncusu otursaydı, bölümü geçmesi çok zor olurdu.' dedi.

Terim'in açıklamalarının önemli satır başları şu şekilde:

'ÇOK AMA ÇOK EKSTRA BİR DURUM YAŞANDI'



'Özellikle bir sporcu için durmak her zaman sorun olur. Çünkü hem beden, hem zihin, hem de heyecan durur. Belirsizlik ve korku da eklenince iş tabii insani olarak başka noktaya gider. Hiç kimsenin beklemediği çok ama çok ekstra bir durum yaşandı.

Hala yaşamaya devam ediyoruz. İşin doğasından uzaklaştık. Belki o heyecanı, keyfi yaşayamıyoruz ama hayat da devam ettiği için alışmaya çalışıyoruz ta ki bu illetten kurtuluncaya kadar. Alışılagelmedik eski yapılanlara veya olanlara benzemeyen, enteresan bir durum çıktı ortaya. Dolayısıyla oyuncular da bu olaydan önce çok etkilendiler. Nasıl hareket edeceklerini bilemediler ki hepimiz de öyleydik.”

'GALATASARAY'IN TARAFTARI, SEYİRCİLERDEN DAHA FAZLA'



"Hepimizin keyif almasını sağlayan taraftar etkeni yok. Galatasaray taraftarının her zaman kazanılan başarılarda çok büyük payı olduğunu düşünmüşümdür ve bunu sık sık da dile getiriyorum zaten. Bunu en net 96-2000 döneminde tecrübe ettik. O zamanlarda yaşananlar, bence taraftarın gerçek karşılığıdır. Galatasaray'ın taraftarı, seyircilerden daha fazla. O nedenle taraftarımız bize itici güç olmaya, maç çevirmeye, büyük katkısı olmaya devam ediyor ve maça çıkarken en az takımım kadar da taraftarlarıma güveniyorum.”

'BAŞKANLIK DÜŞÜNCEM YOK!'



Diğer takımların kültürü ve yapısı farklı olabilir ancak benim açımdan Galatasaray’ın durumu kabul edilebilir değil. Bunu üzülerek, futbolun başındaki kişi olarak değil, bu kulübün bir üyesi hatta divan üyesi olarak söylüyorum. “Bu laflarımdan da yakıştırmalar yapılacaktır. Başkanlıkla ilgili soruya cevap vermeden de açık olarak bir kez daha söyleyeyim ki, böyle bir düşüncem olmadığını söyleyerek başlamak istiyorum bu sorunun cevabına.”

'CEVAP VERİYORUM, BEN İSTEMEZ MİYİM?'



“Gelelim kulüplerin geleceği için öngörülen altyapılara. Çok duyuyorum, ‘Hocam Ozan gibi her sene 2-3 genç çıksa akademiden, kulübümüz kurtulur.’ cevap veriyorum, ben istemez miyim? Şimdi ben soruyorum size, sizce satış sonrasında 11 milyon euro’nun yüzde kaçı akademiye yeni oyuncu veya yatırım için aktarılmıştır? Tahmininiz var mı, yok. Sıfır. Neden? Çünkü o anda ya yeni oyuncu alınması gerekir A Takım için ya maaş ödenmesi gerekir veyahut da borç ödenir.

Artık günümüzde altyapı oyuncusu tanımı da değişiyor, her şeyin değiştiği gibi. Genç oyuncu kavramına doğru evriliyoruz artık öyle tabir ediliyor ancak tabii bazı önemli farklılıklar da var. Menajeri, maddi kazancı, sosyal medya, ailesi, etkileşimi gibi konular sadece oyuncunun performansını değil, gelişimini de etkiliyor.

"FUTBOLUMUZUN 10 YILI TEHDİT ALTINDA"

B Ligi için kulüplere katılım isteğe bağlı diye yazı gönderildi. Statüyü hiç anlatmayayım, evlere şenlik zaten. Herhalde yapılmayacak ki ses seda yok. U17 takımlarının oynanmayacağı açıklandı. Türk futbolunun gelecek 10 yılı büyük bir tehdit altında. Bu oyuncular 7 aydır antrenman yapmıyor. Yerli teşvik sistemi niye işlemedi, yabancı sayısı ne olacak diye soranlara, ne doğru ve istikrarlı ki bu olsun diyorum. Yabancı kuralını ben, futbol direktörü olduğum dönemde getirdik