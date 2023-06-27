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Spor

Fatih Terim'den Benfica'ya ''Arda Güler'i sakın kaçırmayın'' tavsiyesi

Fatih Terim'in eski öğrencisi ve Benfica Başkanı Rui Costa, Arda Güler transferi öncesi eski hocasının görüşünü aldı.

Takvim27 Haziran 2023 Salı 13:14 - Güncelleme:
Fatih Terim'den Benfica'ya ''Arda Güler'i sakın kaçırmayın'' tavsiyesi
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Fenerbahçe bir yandan önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmaya çalışırken yıldız oyuncusu Arda Güler için de önemli gelişmeler yaşanıyor.

SÜRPRİZ GÖRÜŞME

18 yaşındaki genç yıldız için girişimde bulunan kulüplerden bir tanesi Benfica idi. Benfica Başkanı Rui Costa'nın Arda Güler için sürpriz bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Rui Costa'nın görüştüğü isim ise hem Fiorentina hem de Milan'da teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim oldu.

"TAVSİYE EDER MİSİN HOCAM?"

Rui Costa'nın Fatih Terim'i arayarak Arda Güler ile ilgilendiklerini söylediği ve oyuncu için "Görüşün nedir? Transfer etmemizi tavsiye eder misin" sorusunu yönelttiği öğrenildi. Terim'in eski öğrencisine cevabı ise çok net oldu.

"SAKIN KAÇIRMAYIN!"

Terim, "Arda Güler harika bir yetenek ve gelişime de çok açık. Transferini kesinlikle öneririm. Sakın kaçırmayın." dediği öğrenildi.

RESMİ TEKLİF

Benfica'nın da bunun üzerine Arda Güler'e resmi teklif yaptığı öğrenildi.

LEIPZIG DE DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Bundesliga'nın önemli kulüplerinden Leipzig'in de Arda Güler için devreye girdiği öğrenildi. Alman ekibinin kısa süre içinde milli futbolcuya resmi teklif yapacağı ifade ediliyor.

ALİ KOÇ'TAN YOĞUN MESAİ

Arda Güler için Barcelona, Real Madrid ve Milan kulüplerinin isimlerinin de anılmaya başlandığı Başkan Ali Koç'un da genç yıldızı takımda tutmak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

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