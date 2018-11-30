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Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi öncesi taraftara mesaj

Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak antrenman için taraftara çağrıda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda yapılacak antrenmanla ilgili taraftara çağrıda bulundu.
 
Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-kırmızılı taraftarları stadyuma davet ederken ''Müzesindeki her bir kupada gönlü, ruhu, emeği olan ve 30 milyonu temsil eden büyük Galatasaray'ın büyük taraftarı, 19.05'te, Aslantepe'de buluşuyoruz...'' ifadelerini kullandı.
 
Galatasaray, 1 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanına taraftara açık şekilde Türk Telekom Stadyumu'nda yapacak.
 
Fatih Terim, geçen sezon da Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi antrenmanı taraftara açık şekilde Türk Telekom Stadyumu'nda yapmıştı.
 
Sarı-kırmızılı taraftarların antrenmana yoğun ilgi göstermesi beklenirken, yaklaşık 50 bin taraftarın stadyumda olacağı düşünülüyor.

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