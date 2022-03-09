Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kendi imzasıyla mektup yollayarak Fatih Terim'i ve eşi Fulya Terim'i Camp Nou'da oynanacak Barcelona- Galatasaray maçına davet etmişti. El yazısıyla Başkan Elmas'a yanıt veren Fatih Terim, takıma başarılar dileyerek zorlu mücadeleyi televizyon başından takip edeceğini söyledi.
Galatasaray'a Barcelona piyangosu!
Terim, "Perşembe gecesi televizyon başında, yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak"
ifadelerini kullandı.