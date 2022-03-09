İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2022 Çarşamba / 6 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6434
  • EURO
    16,0535
  • ALTIN
    962.563
  • BIST100
    2052.38
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim'den Burak Elmas'a ret! Sürpriz teklifi kabul etmedi
Spor

Fatih Terim'den Burak Elmas'a ret! Sürpriz teklifi kabul etmedi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'i Barcelona - Galatasaray maçına davet etti. Fatih Terim, Burak Elmas'ın bu teklifini kabul etmedi.

Takvim9 Mart 2022 Çarşamba 10:07 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 10:07
ABONE OL

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kendi imzasıyla mektup yollayarak Fatih Terim'i ve eşi Fulya Terim'i Camp Nou'da oynanacak Barcelona- Galatasaray maçına davet etmişti. El yazısıyla Başkan Elmas'a yanıt veren Fatih Terim, takıma başarılar dileyerek zorlu mücadeleyi televizyon başından takip edeceğini söyledi.

Galatasaray'a Barcelona piyangosu!

Terim, "Perşembe gecesi televizyon başında, yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.