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Fatih Terim'den Çaykur Rizespor deplasmanında Ndiaye sürprizi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek olan Belhanda'nın yerine 10 numara pozisyonunda NDiaye'yi görevlendirecek.

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Şampiyonluk yolunda bu hafta çok kritik Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim son ana kadar kontrolü elinde tutmak istiyor. Beşiktaş karşısında elde ettikleri galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Artık bir de beraberlik kredimiz olabilir" diyen Terim, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek olan Belhanda'nın yerine kadroda bir sürprizin altına imza atacak.

Belhanda'nın yerine Emre Akbaba'yı görevlendireceği konuşulan Terim, bu konudaki son kararını  NDiaye'den yana kullandı. Hücumda oldukça etkili olan ve orta sahada rakibe basan Çaykur Rizespor'a karşı daha dirençli bir kadro ile sahaya çıkmayı planlayan Terim, orta alanda Donk ve Fernando'ya görev verecek.

Beşiktaş maçında "yorgunluk" ve "kontenjandan" dolayı tribüne gönderilen NDiaye'yi Çaykur Rizespor karşısında 11'de sahaya sürecek olan Terim, Senegalli futbolcuyu Osmanlıspor'da da görev yaptığı pozisyon 10 numarada görev verecek. Çaykur Rizespor karşısında sahaya 11 yabancısını sürecek olan Terim, tribüne ise Kostas ve zorunlu olarak Belhanda'yı gönderecek.

Ndiaye daha önce yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da daha çok 6 numara olarak oynuyorum. Hocamız 10 numara oyna derse, orada oyunumu sergilerim. 8 derse de Elhamdülillah ne varsa onu yaparım orada da oynarım" ifadelerini kullanmıştı.

(Sporx)

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