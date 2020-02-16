Fatih Terim'den derbi öncesi mesaj

16 Şubat 2020 Pazar21:51 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 21:51

Terim’in açıklamaları şu şekilde;

Çarşamba günü eforu yüksek bir maç oynadık. Onun üzerine bu kolay olmadı. Malatya dirençli bir takım. Buna rağmen oyunu kontrolümüz altında götürdük. Daha az pas yaptık gibi görünüyor. 2'yi bulsanız olay başka yerlere gidebilirdi. Malatya'da çok kaçırmıştık ve 1-1 bitmişti. Bu puanlar çok önemli. Taraftarımızla beraber birlikte yürüyeceğiz. Yavaş yavaş tırmanıyoruz. Kolay değil.

FALCAO’YU DENEMEK İSTEDİK

Bazı sakat oyuncular olmadığı zaman işler değişiyor. Bugün Falcao'yu da biraz denedik. Dönmesi bizim için sevindirici. Memnunum takımımdan. Her puan kaybında aşağıya gitmeniz muhtemelken sorumluluğu alıp çok iyi oynamak ve galip gelmek önemli. Oyuncularımı kutluyorum, inşallah yürüyüşümüz devam ediyor.

GALATASARAY HER YERDE HERKESLE OYNAR

Maçtan önce Lemina'nın karın adalesinde bir sıkıntı vardı. Şimdi doktorla konuştum, arka adalesinde sıkıntı var. Rolü de üstlendiği sorumluluk da herkesin yapacağı bir iş değil. Sıkıntı çıkmaz umarım, ama çıkarsa da Galatasaray her yerde herkesle oynar.