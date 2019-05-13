Fatih Terim'den futbolcularına: Havaya girmek yok
Galatasaray'da bir haftaya üç kutlama sığdırmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına uyarılarda bulundu.
Galibiyet sevincini abartmamalarını söyleyen tecrübeli hoca "Havaya girmek yok. Önümüzde 180 dakika kaldı. İki finalimiz var, bu iki finali kazanana kadar, durmak yok. İki şampiyonluk beklerken, iki kupadan olma ihtimalini sakın unutmayın. Her durumda motivasyonumuzu diri tutacağız" ifadelerini kullandı.
1996'dan bu yana Galatasaray'ın başında tamamladığı sekiz sezonda yedi şampiyonluk yaşayan Terim, lig şampiyonluğuna ulaşmaları durumunda kendi kazandığı kupa sayısını da sekize yükseltip kolay tekrarlanamayacak bir başarıya imza atmış olacak.
(Türkiye)
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