Fatih Terim'den futbolcularına: Kayserispor maçında aslanlar gibi oynadınız

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim’den deplasmanda alınan 3-0 galibiyet sonrası oyuncularına sürpriz ziyaret. Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylar nedeniyle PFDK tarafından 7 maç men cezası aldığı için soyunma odası ve yedek kulübesine giremeyen tecrübeli teknik adam, Kayseri maçının bitiminde takımını tebrik için soluğu soyunma odasında aldı.

HEPİNİZİ YÜREKTEN KUTLUYORUM

TFF kuralları gereği hakemin bitiş düdüğünün ardından bir süre bekledikten sonra futbolcularının yanına giden Terim, “Aslanlar gibi oynadınız. Hepinizi tebrik ediyorum” diyerek sözlerine başladı ve şunları söyledi: “Sizinle gurur duyuyorum. Kenetlendiğimizde önümüzde kimse duramaz. Bunu bugün bir kez daha dosta düşmana gösterdiniz. Böyle devam edersek hedefe ulaşırız.”

TAM ANLAMIYLA GURUR MAÇI OLDU

Aslan’ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da, “Güzel futbol ve özlemini duyduğumuz bir galibiyet. Bundan da önemlisi futbolcu kardeşlerimizin soyunma odasında ant içmeleri beni çok gururlandırdı. Hem Fatih Hocamız hem de aramızda olmayan cezalı ve sakat kardeşlerimiz için kenetlendiler. Tam anlamıyla gurur maçıydı. Bu galibiyet hepimize büyük moral oldu” diye konuştu.