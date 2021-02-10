10 Şubat 2021 Çarşamba 23:18 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 23:22

Galatasaray ile Alanyaspor'un kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sarı-kırmızılı kulübün yediği ilk gol sonrasında Fatih Terim'in gösterdiği tepki dikkat çekti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Marafona'nın uzun degajını kontrol eden Babacar, ceza sahasında Marcao ile karşı karşıya kaldı. Çalımını atan Babacar top filelere göndermeyi başardı.

FATİH TERİM'DEN TEPKİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, golün geçerli olmasının ardından yedek kulübesinde çok sinirlendi. Karar sonrası tecrübeli teknik adamın elindeki su şişesini sinirle yere fırlattığı ekranlara yansıdı.

SALİH UÇAN'DAN İLK GOL

Mücadelenin 41. dakikasında ise Salih Uçan'ın yerden şutu Muslera'nın sağından ağlara gitti. Alanyaspor, deplasmanda farkı ikiye çıkardı. Transferde sezon sonu için Galatasaray ile de ismi anılan Salih Uçan, kariyerinde sarı-kırmızılı takıma karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.

RYAN BABEL'E TEPKİ

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup ederek zirvenin yeni sahibi olan Galatasaray'da Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a karşı ciddi bir rotasyona gitme tercihinde bulunmadı.

Sakatlığı bulunan Linnes ve Marcelo Saracchi'nin yerlerini Emre Taşdemir ve Yedlin ile dolduran tecrübeli teknik adam, 2 maçlık ceza alan Arda Turan'ın yerine ise Ryan Babel'i tercih etti.

Hollandalı futbolcu, kupa maçının ilk yarısında gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarlarca eleştirildi. Babel için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

Yıldız oyuncu, ilk devrenin sonunda yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.