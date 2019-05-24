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Fatih Terim'den Gökhan Töre ile özel görüşme: Sana ihtiyacım var

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, transfer listesinde yer alan Gökhan Töre ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Galatasaray'ın listesinde olan Gökhan Töre, teknik direktör Fatih Terim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Terim'in, Feghouli'ye alternatif olarak düşündüğü milli oyuncuya "Sana ihtiyacım olacak" dediği öğrenildi.

Bu görüşme sebebiyle oldukça mutlu olan Gökhan Töre'nin de "Kendimi yeniden ispatlayacağım" sözünü verdiği belirtildi.

DIAGNE'NİN TAÇ TÖRENİ

Süper Lig'de sezonunu bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Senegalli futbolcu Mbaye Diagne de gol kralı olmaya çok yakın.Kasımpaşa'dan devre arasında Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon iki takım forması altında çıktığı 29 lig maçında 30 defa ağları havalandırma başarısı gösterirken "En fazla gol atan yabancı oyuncu" unvanını da eline geçirdi. Diagne bugün Sivas'ta bu rekoru geliştirmeye çalışacak. En yakın rakibinin 14 gol önünde olan Diagne, sarı-kırmızılı forma altında gol krallığı yaşayan 17. futbolcu olacak.

(Türkiye)

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