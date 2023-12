Panathinaikos'un teknik direktörü olan Fatih Terim, basın toplantısında flaş açıklamalarda bulundu.

"BANA İYİ BİR TAKIM BIRAKTI"

"Önce bir defa, önceki görev yapan hocamıza bana iyi bir takım bıraktığı için teşekkür ederim. Ancak futbol böyle bir şey, zaman zaman ayrılıklar, beraberlikle olabiliyor. Şahsımla ilgili söylediği güzel şeylere teşekkür ederim. Kendisine teşekkür ediyorum. Onun bulunduğu yerden daha ileriye taşımak için, daha ilerisi lig şampiyonluğu var gücümüzle çalışacağız. Şampiyonlar Ligi müziğini de Panathinaikos Stadyumu'nda dinlemeyi ümit ediyorum. Herkesin bir oyun felsefesi oyun anlayışı var. Bu kadar kısa dönem içinde hem oyuncuları tanıyacağız, hem yeni alışkanları bir arada tutmak çok kolay değil ama yapmaya çalışacağız bunu en kısa zamanda. Zaten hemen maçımız var. Benim şöyle bir felsefem var, eğer büyük takımdaysanız, bütün kupalara talip olmalısınız."

"OYUN ANLAYIŞIMIZI AŞILAYACAĞIZ"

"Mümkünse kendi oyun anlayışımı bir an önce aşılamaya çalışacağım. Biraz baskıya yönelik, biraz daha temponun yüksek olduğu. Pasın ve oyun kontrolünün bizde olduğu, yapmaya çalışacağım. Benim oyun anlayışımı zaten biliyorsunuz"

"SÜPER LİG'DEN TRANSFER"

"Süper Lig'den transfer yapmayı düşünüyor musunuz?"

"1 Ocak itibariyle resmi transfer dönemi başlıyor. Sayın sportif direktörümüzle birlikte, bu konuları konuşuyoruz. Eğer, ilgilendiğimiz bir şey olursa, bunu bizim ağzımızdan duymanızda yarar var. Doğruyu biz söyleriz. Konuşuyoruz ama şu anda herhangi bir kararımız yok. Bunun bir tek sebebi var, mevcut takımı görmeden herhangi bir karar vermek istemiyorum çünkü ben oyuncularıma güveniyorum. Geleli daha 3 gün oldu. Kimi istemeyebilirim ki? Bu çok mantıklı değil. Bütün bilgileri sportif direktörümüzden alıyorum. Eğer bir yere ihtiyacımız olursa, ki iki stoperimizin sakat olduğunu unutmayalım. Eğer takım içinde yapabilirsem, zaman zaman değişik mevkilerdeki arkadaşlarımızı başka mevkilere kazandırmışlığımız vardır. Ama ihtiyacımız olursa, söyleriz ve gereğini yaparlar. Ancak arkadaşımızın sorusuna cevabı da vereyim, transferin memleketi olmaz.

BELHANDA AÇIKLAMASI

"Belhanda çok önemli, çok ciddi oyunculardan bir tanesidir. Ama seçimini yaptı diye biliyorum ben zaten. Büyük ihtimalle Katar'a gidiyor diye biliyorum ama asıl olan ben kendi takımıma bakmak istiyorum. Ondan sonra ben de bir rapor vereceğim"

"ŞAMPİYONLUKTA TECRÜBELİYİM"

"Şampiyonluk konusunda tecrübeliyim diyebilirim. Bir defa söyleyeyim, hiç kolay olmaz. Açıkçası ben buraya meydan okumaya da geldim. Bir hikaye yazmaya geldim. Bu konuda benimle aynı düşüncede olan bir başkan var. Şampiyon olmak istiyorsanız, şampiyon gibi düşünmelisiniz. Biz de şöyle yapacağız, açıkçası benim heyecanım ve coşkum şu anda en yüksek seviyede. Yarın akşam sayın başkan ve yöneticilerimiz, teknik heyet, futbolcularla ve aileleriyle bir yemek yiyeceğiz. Takımımızın büyük bir aile olduğunu düşünüyorum."

"OYUNCULAR ÇOK İŞTAHLI"

"Şampiyonluk için o büyük aileye ihtiyaç var. Panathinaikos taraftarlarının, takımımızın neye hasret olduğunu biliyorum. Onun için çok çalışacağız. Eksik yerleri bir an önce mümkünse onaracağız. Zaman içerisinde bu değişikliği göreceksiniz. O yüzden hiçbir kuşkum yok. Şu 3-4 gün antrenman periyodunda çok daha ümitlendim. Oyuncular çok iştahlı, çok aç. Türkiye'de neredeyse şampiyon olmadığım yıl çok azdır. Her gittiğim yerde de belki öyle. Taraftarımızın ne istediğini biliyorum. Çünkü sayın başkan da bana çok iyi izah etti."

"HİÇBİR KORKUMUZ YOK"

"Yunan Ligi'ni iyi biliyorum. Hepsini seyrediyorum. Çok uzun zamandır iyi biliyorum. Rakiplerimize saygı duyuyorum. Genel olarak 4-5 takım arasında geçiyor. AEK, PAOK ve Olympiakos ile birlikte ama Panathinaikos tarihinde... Yunanistan tarihinin en önemli başarısı Panathinaikos'a ait. O günlere dönmek istiyoruz. Yunanistan Ligi'ndeki play-off durumu 6 takımı, özellikle bu 4 takımı birçok maç yapmaya zorluyor. Demek ki play-off çok önemli. Nitekim çok puan farkıyla play-off'a girip kaybettiğimizi de biliyoruz. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Hepsinin hocalarını tanıyorum, değerli hocalar. Ama Panathinaikos takımı da Yunanistan'ın en iyi takımı. Bunu da oynaycağımız maçlarda göstereceğiz. Kimseden çekincemiz, korkumuz yok ama birinci önceliğimiz oynamak olacak. Kazanırız kaybederiz ama iyi oynamaktan vazgeçmeyeceğiz. Yavaş yavaş bırakmayan, kolay kırılan bir takımdan daha zor bir takıma, vazgeçmeyen bir takıma dönüşeceğimizden emin olabilirsiniz."

"ÇOK ETKİLENDİM"

"Aşağı yukarı 30'dan fazla kupa kazandım Allah'a şükür. Mister Alafouzos ile oturduktan sonra, bir araya geldiğimizde bana, takımı, Atina'yı, Yunanistan'ı, ne istediğini, neler beklediğini çok güzel anlattı. Dolayısıyla çok etkilendim. Karşılıklı bir sevgi, bir elektrik oldu. Ve saygı duyuyorum, o günden bu tarafa beni bir saniye yalnız bırakmadılar. Bu sevgi ve saygı seli içerisinde bana ne istediğini çok iyi anlattı. Ben de yeni bir hikaye yazmaya geldim. Bunu söyledim zaten."

"ÇOK FAZLA TEKLİF VARDI"

"Bıraktığımdan beri çeşitli ülkelerden, özellikle son yıllarda Körfez'den çok fazla istek oldu ama burada çok düşünmedim. İyi anlaşabileceğim bir başkan benim için çok önemliydi. Genel olarak birçok başkanla çalıştım. Sayın başkana buradan, bana her şeyi olduğu gibi anlattığı için teşekkür ederim. O yüzden ben buraya yeni bir hikaye yazdım. Bunu da tek başıma yapamam. Herkese, taraftarlara ihtiyacım var. Bugünlerden daha iyi günlere gidceğimizden şüphem yok."

TARAFTARIN TEPKİSİNE CEVAP

"Açıkçası, vefa önemli bir şeydir. Panathinaikos taraftarından başka da bir şey beklemezdim. Kendisine hizmet eden bir hocaya böyle davranması gerekirdi. Hizmete karşı bir teşekkür edilmeli. Bunu çok anlamlı buluyorum. Yakışan da oydu onlara."

"BURAYI ÇOK SEVEN BİRİYİM"

"Ben Yunanistan'a çok geldim. Akdeniz oyunlarına geldim, Galatasaray ile geldim, Milli Takım'la geldim. Burayı çok seven birisiyim. Yazları da çok sık geliyorum. Yeni bir challenge diyebilirsiniz. Ama meseleyi doğru anlatmak çok önemliydi. Demin beyefendi sordu, "14 sene şampiyon olmamış?" Ortada bir hasret var. Biz bunu daha evvelden Galatasaray'dan biliyoruz. 14 sene şampiyon olamadık ve sonra geldik ve herkesi geçtik. 8 defa şampiyon olduk, kaybettiklerim de bir averajla, her neyse. İnsan 14 sene hasret çeker. Bana gösterilen saygı ve sevgiye teşekkür ederim. Her şeyi doğru yerlerine koydukları için. Ama şu bir gerçek ki, sonuca bakmak, alınan neticeye bakmak çok önemli. Ne olacak sonuç? Ben başka biriyim, benim anlayışım başka. Hocamızın anlayışı başka. Ama konuşulacak tek konu, Panathinaikos taraftarının yaptığı davranıştı. Taraftarın hakkını vermek lazım. Çünkü dün akşam Oaka'da çok etkilendim. Çok hoştu, sık sık da gideceğim oraya. Müthiş bir atmosfer. Ama dediğim gibi yeni bir challenge, challenge ise challange."

"GECE 1-2 GİBİ YATIYORUM"

"Zamana karşı yarışıyoruz. Futbolda bazen böyle şeyler oluyor. Oyunculara dokunmaya çalışıyorum. Bir yandan maçları seyrediyorum. Bir yandan sakatlıklarla uğraşıyoruz. Sadece iki stoperimiz değil, bayağı bir sıkıntımız var. Bir yandan antrenmanlar devam ediyor. Yani gece 1-2 gibi yatmaya gidiyorum otele, sabah sports centereye geliyorum. Arkadaşlarımla birlikte çalışmaya zorluyorum. Şu anda fotoğraf şu, ayın 3'ünde maçımız var. 7'sinde maçımız var vs. Bu ara yeni yıl var. Hem tanışıyoruz, isimleri ezberliyoruz. Bazılarıyla tek tek konuşuyoruz. Çarşamba günü, bana bir mesaj verebilir takım. Çok fazla değişiklik beklemiyorum ama bir mesaj almak istiyorum. Bu tip değişikliklere en çok tepki gösteren iyi yönde futbolculardır. Çünkü çalışmak, oynamak, kazanmak zorundadır. Profesyonellikte budur. O yüzden diyaloglarımız daha da artacak. Yarından itibaren ne oynamak istediğimizi görsel olarak analizle göstereceğiz. Geçmişten gelen başarılı ve başarısız şeyleri analiz edeceğiz ve onları da göstereceğiz."

"OYUNCULARI ÇOK SEVERİM"

Aşağı yukarı bir dakikamız yok. Şu anda eşim ve çocukları geliyor, karşılamaya da gidemedim yani. Ama seviyorum ben. Onlar da inanıyorum ki beni her gün daha iyi tanıyacaklar. Ben oyuncuları çok severim çünkü ağır bir iş yapıyorlar. Hiçbir zaman onlarla ilgili kötü düşünmedim ama yüz yüze gelip, "Seninle beraber çalışmayı düşünmüyorum" diyecek kadar da açık olurum.

"KAMPI KALDIRDIM"

Ben uzun yıllardır kampı kaldırdım. Ayrı bir yerde, ayrı bir yatakta sabaha kadar PlayStation oynamaktansa kendi evinde eşi ve çocuğuyla kendi yatağında olmasını daha doğru buluyorum. Ben onlara inanıyor ve güveniyorum. Bunun dışında bir şey görürsem, zaten gereğini yapma yetkim var. Maç günü birlikte oluyoruz öğlenden itibaren, ondan sonra birlikte istirahat ediyoruz. Ondan sonra da birlikte maça gidiyoruz. 6-7 senedir bunu uyguladım ve çok daha faydasını gördüm."