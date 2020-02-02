Fatih Terim'den öğrencilerine uyarı

02.02.2020 10:08 - Güncelleme: 02.02.2020 10:08

Galatasaray’da Kayserispor sınavı öncesi son taktik prova dün akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanla yapıldı. Teknik patron Fatih Terim, antrenman sonrası oyuncularıyla bir toplantı yaparak uyarılarda bulundu. Ligde 3 maçtır üst üste kazandıklarını ve bu şekilde zirve yarışında kaldıklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, “Puan kaybetme hakkımızı, kredimizi bol bol kullandık. Gerideyiz ve bu kadar geride kalan bir takım olarak hata yapma lüksümüz kalmadı. Artık ligde her maç final. Bu eşiğe bu kez erken geldik, ama durum bu. İyi rakip, kötü rakip diye bir şey de yok. Şampiyonluk yarışında kalmak istiyorsak, iç saha dış saha bakmadan, 3 puanı almaktan başka çaremiz yok. En küçük bir hata bile görmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.