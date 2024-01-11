Fatih Terim'den Samet Akaydin açıklaması

Panathinakos'un başında üçüncü maçını ezeli rakipleri Olympiakos ile oynayan ve kupada ilk maçta 1-1 berabere kalan teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin ardından transfer ile ilgili konuştu.

Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'ın transferi ile ilgili soru üzerine gündemdeki gelişmelerin doğru olduğunu aktardı.

"SAMET AKAYDIN İÇİN GÖRÜŞTÜK"

29 yaşındaki Türk stoperi istediklerini söyleyen Fatih Terim, "Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır. Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi." dedi.

"OLUMLU VEYA OLUMSUZ HABER ALACAĞIZ"

Transfer görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Fatih Terim "En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız." ifadelerini kullandı.