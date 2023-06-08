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Spor

Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi açıklaması

Galatasaray ve milli takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali açıklamalarda bulundu.

8 Haziran 2023 Perşembe 18:05 - Güncelleme:
Fatih Terim'den Şampiyonlar Ligi açıklaması
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Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, İstanbul'da Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini değerlendirdi.

Sky Sport'a röportaj veren Terim, "Inzaghi'nin takımı, Manchester City'yi yenebilir. Inter, Hakan Çalhanoğlu'na sahip, onu çok iyi tanıyorum. Çok ilginç takımlar, Manchester City için kolay olmayacak. Finallerde ne olacağını asla bilemezsiniz" dedi.

Öte yandan Fatih Terim, Napoli'yi şampiyonluğa taşıdıktan sonra görevinden ayrılan Luciano Spalletti'nin ayrılığını da değerlendirdi. 69 yaşındaki teknik adam, "Spalletti benim çok iyi bir arkadaşım. Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi, ben de ona beni beklemesini söyledim" diye konuştu.

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