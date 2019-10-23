Fatih Terim'den yönetime transfer göndermesi

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GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e karşı alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından yönetimi hedef aldı! Takımının fiziksel yetersizliği olduğu yolunda gelen eleştirilere cevap veren tecrübeli teknik adam şunları söyledi: “Andone, Nzonzi, Seri, Muslera, Nagatomo, Belhanda ve Feghouli kampta yoktu.”

DEZAVANTAJLARI GİDERMEK GEREK

“Sezon başı kampı, bir apartmanın temeli gibidir. Temel iyi olursa yukarı doğru istediğiniz kadar kat çıkarsınız. Bizde Falcao dahil tüm oyuncuların transferi ilk haftaki Denizli maçından 2-3 gün önce oldu. Bu arada Lemina 4-5 aydır oynamıyor, Seri uzun zamandır bizimle değil, Nzonzi transferi bekliyor. Bir de yaşlar belli seviyede olduğundan tüm dezavantajları bir potada eritmek zorundayız.”

CENGİZ VE YÖNETİMİ RAHATSIZ OLDU

“UEFA size ‘katılmayın’ diye ceza verse bundan daha iyi. Para olmadığı için bonservissiz oyuncu arıyoruz. Biz seneye de yeni takım kurmak zorundayız. Çünkü kiralık oyuncuların hepsini göndereceğiz. Eğer bir oyuncu satmazsak tekrar yeni sıfırlar arayacağız.” Terim’in bu transfer göndermesinin Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimini rahatsız ettiği öğrenildi.