İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9507
  • EURO
    6,6064
  • ALTIN
    285.133
  • BIST100
    113153
Spor

Fatih Terim'den 'Zorlu' göndermesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

24.12.2019  21:10 - Güncelleme: 24.12.2019  21:11

Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." ifadelerini kullandı.

Terim'in bu paylaşımı, Fenerbahçe ve TFF yöneticilerinin Zorlu Center'daki toplantısına bir gönderme olarak yorumlandı.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi
Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?
Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi
İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi

Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'
Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'

Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.