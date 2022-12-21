Fatih Terim'e büyük onur! Golden Foot Efsaneleri ödül töreninde boy gösterdi

Golden Foot Efsaneleri ödül töreninde katılmak üzere Monaco'da bulunan Fatih Terim ile birlikte eşi Fulya Terim ve büyük kızı Merve Terim Çetin TRT Spor'a konuştu.

İlk olarak söz alan Fatih Terim kazanılan kupaların haricinde böyle büyük bir organizasyonda yer almanın önemine değinerek, "Çok şık bir gecedeyiz. İnsan onore oluyor, hatırlanmak, güzel anılmak saygı duyulması çok güzel duygular insanlar için. Ekonomik boyutu ne olursa olsun işin bu kısmı herşeyin önünde. Ne kazanırsanız kazanın burada kazandıklarınızın dönüşünü görmek insanı en mutlu eden şey" ifadelerini kullandı.

FULYA TERİM'İN AÇIKLAMALARI

Fulya Terim eşi Fatih Terim'in yaşattığı gurura bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Aşağı yukarı 40 senelik evlilikte çok fazla gurur duyduğum şey oldu. Bu gece de hakikaten beni çok heyecanlandırıyor. İlk duyduğum andan beri heyecanlanıyorum. Bir insanın uluslararası bir alanda karşılığını görmesi benim için ayrı bir gurur. İyi ki bunları hepsini yapmıi başarmış, onunla gurur duyuyorum." sözlerini kullandı.

MERVE TERİM ÇETİN'İN AÇIKLAMALARI

Merve Terim Çetin ise babasıyla yaşadıkları gururu anlatırken "Burada olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. İnsan babasıyla daha ne kadar çok gurur duyabilir noktasından sonra bir üst levela taşıyor her zaman. Ne kadar gurur duysak az. Bu akşam çok farklı, uluslararası arenada bu kadar büyük insanların layık görüldüğü bir ödül nedeniyle burada olmak gurur verici. Yeni nesil olarak biz onun başarılarına dışarıdan ufak da olsa bir katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize. Hayatımızın bir parçası olduğu için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, bir şekilde bir yerden dokunmuşuzdur umarım böyle bir kariyerin ucunda olabilmek çok güzel" sözlerini kullandı.