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Spor

Fatih Terim'e ilk mağlubiyeti eski Galatasaraylıdan! Panathinaikos kupada darbe aldı

Fatih Terim, Yunaistan kariyerindeki ilk mağlubiyetini eski Galatasaraylı futbolcu Sasa Iliç'in çalıştırdığı Atromitos karşısında aldığı. Panathinaikos, sahasında rakibine 2-1 yenildi.

25 Ocak 2024 Perşembe 00:29 - Güncelleme:
Fatih Terim'e ilk mağlubiyeti eski Galatasaraylıdan! Panathinaikos kupada darbe aldı
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Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, sahasında eski Galatasaraylı Sasa Ilic'in çalıştırdığı Atromitos ile karşılaştı.

Stadio Apostolos Nikolaidis'te oynanan maçı Atromitos 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Angielski ve 42. dakikada Jubitana kaydetti. Pana'nın tek golü Cantalapiedra'dan geldi.

Panathianikos'ta Ioannidis, 90. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Panathinaikos'ta Samet Akaydin maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Fatih Terim, Panathinaikos başında ilk kez mağlup oldu. Terim, 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Mücadelenin rövanşı 31 Ocak'ta oynanacak.

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