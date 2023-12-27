Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, Atina'ya iner inmez havalimanında Yunan basınına açıklamalar yaptı. İşte Fatih Terim'in sözleri...

"HEMEN KABUL ETTİM"

"Çok mutluyum. Başkanla yaptığımız toplantı çok uzun sürmedi, çünkü sahip olduğumuz enerji çok güçlüydü ve bu nedenle buna ihtiyacımız yoktu. Başkan ne istediğini biliyordu ve bana söylediği plan sayesinde düşünmeme gerek kalmadı ve teklifi hemen kabul etmeye karar verdim."

"TÜM TAKIMLARI TANIYORUM"

"Elbette Yunan ligini takip ediyorum ve Panathinaikos, OlympiaKos, AEK'yı biliyorum. Tüm takımları tanıyorum ama tüm kontrol bende değil, bu yüzden en kısa zamanda takımla tanışıp eksiklerimizi görmek ve bunun üzerinde çalışmak istiyorum."

"ŞAMPİYON OLMAYA GELDİM"

"Bildiğim kadarıyla Panathinaikos yıllardır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir. Bu tavrımı ligde de sürdüreceğime inanıyorum. Dört takım arasında bir rekabet var, rakiplerimiz hem kaliteli hem de güçlü, onlara saygı duyuyorum. Panathinaikos olarak lig şampiyonluğunu istiyoruz, Avrupa'da başarı istiyoruz, bu yüzden hedefler çok açık. Her neyse, başkanla bu konuda bir görüşme yaptık."

"ÇOK KALİTELİ OYUNCULAR VAR"

"Başlangıçta başkanla altı aydan bahsetmiştik ama sonunda 1ç5 yıla karar verdik çünkü bir hedefimiz var ve bunu başarmak istiyoruz. Geçen yıl Panathinaikos sonuna kadar savaştı ve bu yıl da takımla birlikte mümkün olduğunca çok savaşmamızı istiyorum. Çok kaliteli bazı oyuncular gördüm. Herkesten en iyi verimi almaya çalışacağız."