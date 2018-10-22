Fatih Terim'in derdi sadece 3 puan! Ağzını bıçak açmıyor

MOTİVASYON USTASI İŞ BAŞINDA

GALATASARAY’DA moraller bozuk… Bursaspor maçında kaybedilen iki puanın yanı sıra üç oyuncusunu da sakatlığa kurban veren Sarı-Kırmızılılar’da ağızları bıçak açmıyor… Teknik direktör Fatih Terim, tüm bu yaşananlara rağmen takımını Şampiyonlar Ligi’ndeki Schalke karşılaşmasına motive etmeye çalışıyor. Dar bir kadro ile mücadele eden Terim’in yaşanan sakatlıklar sonrasında Schalke maçı öncesinde adeta çökmüş durumda…

DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ

İMPARATOR, elindeki isimleri Devler Ligi’ne en iyi şekilde hazırlayarak, Alman ekibini Türk Telekom’da mağlup etmenin planlarını yapıyor… Dünkü antrenmanda Schalke maçının taktik çalışmasına başlayan Fatih Terim, idman öncesinde ise öğrencilerine şu konuşmayı yaptı: “Bursaspor maçını unutun. Şimdi önemli olan Schalke maçı. Hedeflerimiz de büyük. Dar bir kadroyla zor bir süreçten geçiyoruz. Daha çok çalışacağız, daha iyisini yapacağız ve başaracağız.”

(Gunes)