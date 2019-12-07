Fatih Terim'den sürpriz! Aylar sonra kadroya alıyor

Sarı kırmızılı formayı son olarak 1 Ekim'deki PSG maçında giyen Kolombiyalı yıldız, 67 gün sonra maç kadrosuna alındı. Hafta içinde son 3 antrenmanda çeşitli testlerden geçen Falcao'nun Alanya karşısında ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.

Galatasaray ile Alanyaspor 6 kez karşı karşıya kaldı. Aslan ilk 5 maçı kazandı. Son maç berabere bitti. Cimbom söz konusu maçlarda Alanyaspor ağlarını 20 kez havalandırırken 6 gol yedi.

AZ GOL YİYOR AMA AZ ATIYOR

Galatasaray ligde en az gol yiyen takım. Sarı-kırmızılılar 13 haftada sadece 11 gol yedi. Ancak Aslan hücumda bir hayli sıkıntılı. Fatih Terim'in öğrencileri sadece 14 gol kaydedebildi.

BELHANDA VE ADEM SARI KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı bugünkü Alanyaspor mücadelesi öncesi iki isim sarı kart sınırında bulunuyor.

Younes Belhanda ve Adem Büyük sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler. Ankaragücü mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacaklar.

(Fotomaç)