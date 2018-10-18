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Fatih Terim'in maaşı belli oldu

Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2+3 yıl daha uzatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in maaşı belli oldu.

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Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2+3 yıl daha uzatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in boş mukaveleye imza attığı açıklanmıştı...

Tecrübeli hocanın önümüzdeki iki sezon ne kadar para kazanacağı belli oldu. Alınan bilgilere göre, Yeni sözleşmesini TL üzerinden yapan Fatih Terim yıllık 20 milyon lira (3 milyon Euro) alacak.

İki yıllık ücret de 40 milyon lira olacak. Eğer bu iki sezonun sonunda opsiyon kullanılırsa taraftar maaş konusunu yeniden masaya birkez daha ve yeni bir rakam belirlenecek.

(Takvim)

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