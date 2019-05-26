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Fatih Terim'in Mitroglou planı

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da bekleneni veremeyen Kostas Mitroglou, yaz kampında İtalyan kondisyoner Bartali'ye teslim edilerek yeni sezonda forvette komutayı devralacak.

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Ara transferin son günü gelen Kostas Mitroglou'nun Galatasaray'daki bir golünün değeri 750 bin Euro oldu. 9 kez giydiği sarı-kırmızılı formayla sadece ligde Akhisar'a ve kupada Yeni Malatya'ya gol atabilen Mitroglou sakatlık problemi yüzünden beklentileri karşılayamadı. Ancak Galatasaray, Yunan forvetten umudunu kesmedi.
 
Kiralık sözleşmesi 1 yıl daha devam eden Mitroglou'nun kadroda tutulacağı öğrenildi. Dış basında çıkan 'Marsilya'ya geri gönderilecek' haberleri ise gerçeği yansıtmıyor.
 
BİRİNCİ FORVET OLACAK
 
Diagne'ye iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacak sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezonda forvette 2. alternatifi olarak Mitroglou'yu düşünüyor. 
 
Hazırlık kampını heyecanla bekleyen 30 yaşındaki Yunan golcü, İtalyan kondisyoner Alberto Bartali'ye emanet edilecek ve yüzde 100 hazır hale getirilecek. 
 
Bartali devre arası kampında özellikle Belhanda-Feghouli ikilisini fizik olarak üst seviyeye getirmiş ve teknik heyeti rahatlatmıştı. Fatih Terim ve yardımcıları, Diagne ile benzer özelliklere sahip olduğunu düşündükleri Mitroglou'dan yeni sezonda ciddi katkı bekliyor.
 
(Sabah)

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