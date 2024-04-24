Fatih Terim'in Panathinaikos'u liderlik fırsatını tepti!

Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu'nda Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos deplasmanda Matias Almeyda'nın ekibi lider AEK'a 3-0 yenildi ve liderlik şansını değerlendiremedi.

OPAP Arena'da oynanan mücadelede AEK'nın gollerini 7 ve 69. dakikalarda Niclas Eliasson ve 38. dakikada Ezequiel Ponce kaydetti.

Panathinaikos'ta Samet Akaydin ilk 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte lider AEK puanını 75'e yükselterek takipçisi Panathinaikos ile olan puan farkını 4'e yükseltti.

Şampiyonluk grubunun bir sonraki maçında Panathinaikos evinde Aris'i ağırlarken, AEK deplasmanda PAOK ile karşılaşacak.