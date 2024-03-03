İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2024 Pazar / 23 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim'in Panathinaikos'u play-off'ta!
Spor

Fatih Terim'in Panathinaikos'u play-off'ta!

Yunanistan Süper Ligi'nin 26. haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlük görevini yürüttüğü Panathinaikos, konuk olduğu OFI Crete ile 2-2 berabere kaldı. Yeşil beyazlılar, bu sonuçla adını play-off'a yazdırdı.

3 Mart 2024 Pazar 22:39 - Güncelleme:
Fatih Terim'in Panathinaikos'u play-off'ta!
ABONE OL

Yunanistan Süper Ligi'nin 26. haftasında OFI Crete ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Theodoros Vardinogiannis Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

OFI, 21. dakikada Jesus Jimenez'in golüyle öne geçti. Panathinaikos, 35. dakikada Fotis Ioannidis ile eşitliği sağladı.

Ev sahibi ekip, 81. dakikada Aaron Leya'nın penaltı golüyle bir kez daha öne geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 83. dakikada Andraz Sporar'ın golüyle skora dengeyi getirdi.

Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşadı ve 56 puanla zirvenin 5 pan uzağında kaldı. Son 3 maçını kazanamayan OFI Crete ise puanını 25 yaptı.

Bu maçla birlikte Yunanistan'da normal sezon sona erdi. Panathinaikos, Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda yer almayı başardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.