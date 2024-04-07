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Spor

Fatih Terim'in Panathinaikos'undan kritik üç puan

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Ligi Şampiyonluk turu maçında karşı karşıya geldiği Aris'i 2-0 mağlup etti.

7 Nisan 2024 Pazar 21:49 - Güncelleme:
Fatih Terim'in Panathinaikos'undan kritik üç puan
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Yunanistan Ligi Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Aris ile Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Panathinaikos deplasmanda 2-0 kazandı.

Panathinaikos'a galibiyeti getiren goller, 62. dakikada Andraz Sporar ile 90. dakikada Jakub Brabec kaydetti.

Panathinaikos'ta Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, puanını 65 yaptı. Aris ise 48 puanda kaldı.

Bir sonraki karşılaşmada Panathinaikos, Lamia'yı evinde ağırlayacak. Aris, AEK ile deplasmanda karşılaşacak.

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