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Spor

Fatih Terim'in son hedefi Trabzonspor'un eski yıldızı

Fatih Terim yönetimindeki Panathianikos, bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Vitor Hugo ile anlaşma sağladı.

21 Ocak 2024 Pazar 11:38 - Güncelleme:
Fatih Terim'in son hedefi Trabzonspor'un eski yıldızı
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Fatih Terim'i teknik direktörlük görevine getiren Panathinaikos, transferde gaza bastı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferde hareket eden Panathinaikos'un sürpriz bir hamlede bulunduğu öne sürüldü.

29 yaşındaki Samet Akaydin'i Fenerbahçe'den kiralık olarak renklerine bağlayan Panathinaikos'un Trabzonspor'un eski futbolcusu Vitor Hugo ile anlaştığı iddia edildi.

Brezilyalı futbolcunun, Panathinaikos ile anlaştığı ve bugün imza için Atina'da olacağı belirtildi. Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2026'da sona erecek Vitor Hugo'nun sağlık kontrolleri sonrası Panathinaikos'a imza atacağı vurgulandı.

Santo Andre'de futbola başlayan Vitor Hugo daha sonra Sport Recife, Ituano, Ceara SC, Tombense, America-MG, Palmeiras, Fiorentina ve Trabzonspor formaları giydi.

Bahia, 2022-2023 sezonu devre arasında Vitor Hugo için 1 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödedi. Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro.

Vitor Hugo, Trabzonspor'da oynadığı dönemde Süper Kupa'da 2, Süper Lig'de ise 1 şampiyonluk yaşadı.

TERİM'İN 4'ÜNCÜ TRANSFERİ

Vitor Hugo ile anlaşma sağlayan Panathinaikos, Fatih Terim dönemindeki 4'üncü transferine imza attı. Yunanistan Süper Ligi temsilcisi bu süreçte Dimitrios Limnios, Bartlomeiej Dragowski ve Samet Akaydin'i renklerine bağladı.

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