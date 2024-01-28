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Spor

Fatih Terim'in transfer hedefi bu sefer Galatasaray'dan

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'dan Cedric Bakambu'yu renklerine bağlamak istiyor.

28 Ocak 2024 Pazar 11:30 - Güncelleme:
Fatih Terim'in transfer hedefi bu sefer Galatasaray'dan
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Yunan basını, Galatasaray'ın Kongolu golcüsü Cedric Bakambu'nun yeni adresini duyurdu.

Habere göre; Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ve Ravzan Lucescu yönetimindeki PAOK, tecrübeli golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak için yarışta tutuştu. Fakat Aslan, Terim faktörü nedeniyle forma şansı bulamayan forvetini Panathinaikos'a göndermeye karar verdi.

Sarı-Kırmızılılar, 900 bin euro kiralama bedeli alacak. Haberin devamında, oyuncunun forma giymek istediği ve bunu Galatasaray'da yapamadığı vurgulandı: "Bakambu, Galatasaray'da istediğinden çok daha az bir süre aldı. 2 kez gol sevinci yaşadı. Türk temsilcisinde 1.6 milyon euro'luk maaşı bulunuyor. Transferdeki son kararı Bakambu verecek.

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