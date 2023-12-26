Fatih Terim'in yeni takımı resmen açıklandı!

Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı!
Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in Yunan devi Panathinaikos ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" ifadeleri kullanıldı.
Fatih Terim'in, çarşamba günü Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.
2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde zirvedeki PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
FATİH TERİM: "GELDİLER, ANLAŞTIK"
Gazeteci Ertuğrul Özkök'e konuşan Fatih Terim, "Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum" dedi. Deneyimli teknik adam çarşamba günü saat 11.00'da Atina'ya gidecek.
İŞTE FATİH TERİM'İN EKİBİ
Terim'in ekibinde Necati Ateş, Şükrü Hanedar, Mert Çetin, Eray Öztürk ve bir yardımcı antrenör olacak.