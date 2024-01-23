Fatih Terim'in yeni transferi resmen açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı imzayı atıyor

Yunanistan ekibi Panathinaikos, ligde şampiyonluk yürüyüşünü sürdürüyor. Ligin 2. sırasında bulunan Yunan ekibi, teknik direktörü Fatih Terim önderliğinde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Süper Lig'den birçok ismi kadrosuna katan yeşil beyazlılar, son olarak Galatasaray'ın yıldız golcüsünü de listeye ekledi.

FATİH TERİM, CEDRIC BAKAMBU'YU İSTİYOR!

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, hücum hattını Galatasaray'ın golcüsüyle güçlendirmek istiyor. Yunan basının haberine göre; Tecrübeli hoca, yönetimden sarı kırmızılı oyuncu Cedric Bakambu'yu transfer etmelerini istedi. 32 yaşındaki forvet, geçen sezon Yunanistan ekibi Olimpiakos'ta forma giyiyordu.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR!

Sarı kırmızılı oyuncu bu sezon, 16 maçta toplam 362 dakika süre alabildi ve 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi